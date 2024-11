"No estoy dispuesto a rendirme": Pedro Ruminot habla sobre su condición de salud mental

06 nov. 2024 - 18:40 hrs.

Durante una conversación con Lucho Jara, Pedro Ruminot compartió una variedad de detalles sobre su vida, especialmente sobre la condición de salud mental que padece.

El humorista oriundo de Maipú participó como invitado en el programa "Al piano con Lucho", donde reflexionó sobre su experienca con la depresión endógena.

¿Cuál es la condición de salud mental de Pedro Ruminot?

Según un reporte de Infobae, la depresión endógena aparece sin una causa externa que la origine, sino por condiciones biológicas o hereditarias. En la entrevista, el comediante resaltó el esfuerzo que le ha tomado sobrellevarla.

Instagram @pedroruminot

“Necesitaba sanarme de los dolores", dijo al recordar que asiste a terapia desde hace 15 años. "Obviamente hay días malos, pero no estoy dispuesto a ceder ni a rendirme", acotó.

"Siempre he tenido depresión endógena, ¿pero sabes qué me ayudó mucho en mi adolescencia? Eduardo Bonvallet, lo escuchaba todos los días. Soy una persona que le agradezco en la vida a Bonvallet”, explicó el comediante.

“En el colegio, me ponía los audífonos y escuchaba el personal stereo en esos años. Lo escuchaba hasta que me sentía cada vez mejor. De hecho, cada vez que no me siento muy bien lo pongo en YouTube”, recordó.

