¡Cuánto ha cambiado el hijo pequeño de Angelina Jolie y Brad Pitt!: Afirman que Knox es el clon de su padre

Ya convertido en todo un adolescente, Knox Leon Jolie-Pitt, hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprendió en su más reciente aparición pública, por su cambio físico y el parecido con su padre. En redes sociales incluso dicen que es su clon.

El hijo menor de la pareja de famosos acompañó a su madre en la 15 edición de los Governors Awards, evento que se realizó en la ciudad de Los Ángeles.

Esta reaparición de Knox ante las cámaras hizo que los medios internacionales notaran las notables similitudes con su padre, como el cabello rubio oscuro, los ojos azules, la sobresaliente línea de la mandíbula, además de la sonrisa cautivadora, destaca la revista Vanidades.

El joven de 16 años, mellizo de Vivienne, posó del brazo de su madre ante las cámaras dispuestas en el evento el 17 de noviembre. Knox, vestido con un elegante esmoquin negro, sonrió en varias oportunidades, mostrando que dejó atrás al niño tímido que todos estaban acostumbrados a ver.

Angelina Jolie, elegantemente vestida con un traje de corpiño dorado e imponentes joyas, se mostró orgullosa de tener a su lado al menor de sus hijos, convertido en un espigado adolescente.

En X se difundieron imágenes del jovencito, que inspiraron mensajes de sorpresa de los usuarios. "Los ojos, la nariz, la sonrisa.. ¡Idénticos!"; "Hasta la línea del pelo es igual"; "Está creciendo y se parece a ambos padres"; "Es un joven muy guapo", comentan algunos.

Angelina Jolie is looking elegant as she walks the red carpet with 16-year-old son Knox Jolie-Pitt. 🥹 pic.twitter.com/BQj6g6rXiv