"Con tristeza y alegría": Nicko McBrain, baterista de Iron Maiden, anuncia que deja la banda tras 42 años

El baterista de Iron Maiden, Nicko McBrain, anunció que su concierto en Sao Paulo este sábado 7 de diciembre será el último de su trayectoria en la banda.

La noticia sorprendió a sus fanáticos, quienes esta mañana se despertaron con un comunicado de la banda donde Nicko explicaba su decisión y lo que vendría en el futuro.

"Después de pensarlo mucho, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás y alejarme del estrés de las giras extensas. Hoy, sábado 7 de diciembre, en Sao Paulo tendré mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro", expresó el baterista de la banda británica.

De todas formas McBrain aseguró que "seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden y trabajaré en una variedad de proyectos que mis representantes de siempre, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí".

"También trabajaré en una variedad de proyectos personales y me concentraré en mis negocios y emprendimientos, incluyendo The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs", puntualizó.

Dicho esto, agradeció todo el cariño que ha recibido durante sus 42 años de trayectoria en la agrupación: "¿Qué puedo decir? ¡Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis seguidores más fieles, ustedes hicieron que todo valiera la pena y los amo. A mi esposa, Rebecca, ustedes lo hicieron infinitamente más fácil y los amo. También mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por comprender las ausencias y los amo".

Uno de los últimos conciertos de Nicko fue, precisamente, en tierras nacionales cuando la banda se presentó en el Estadio Nacional los días 27 y 28 de noviembre.

