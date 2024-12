¡Tremenda! Cancamusa fue telonera de Lenny Kravitz en medio de su gira mundial

16 dic. 2024 - 18:15 hrs.

Hace solo algunos días, el cantante estadounidense, Lenny Kravitz, llegó hasta el país para presentarse en dos ocasiones frente a su público chileno. Luego de esto, siguió su gira del Blue Electric Light Tour, que lo ha llevado por diversos países, entre ellos México.

En este lugar, el cantante realizó un show donde fue su telonera, nada más y nada menos que la baterista de Los Bunkers, Cancamusa.

"Qué hermoso regalo"

La artista que hace un año asumió el desafío de integrarse como baterista al grupo chileno anteriormente mencionado, compartió a través de sus redes sociales el especial momento que vivió con el músico al cual tuvo la dicha de conocer.

Cancamusa y Lenny Kravitz

"Qué hermoso regalo conocer a @lennykravitz y abrir su show ayer en CDMX!. A los 13 años yo estaba sacando en batería “Are You Gonna Go My Way” en mi casa en el sur de Chile porque mi profe de música del colegio me la había dado de tarea. Yyy… “Again” la escuchaba todo el tiempo en repeat, ya que personalmente son de esas canciones especiales que no quieres que se terminen", partió diciendo la artista junto a varias fotos con Lenny.

Además, comentó que, "Esta experiencia es un regalo, un gran aprendizaje e inspiración para mi carrera como solista. Me siento muy afortunada por haber tenido esta oportunidad".

Cabe destacar que la baterista junto al grupo Los Bunkers recientemente lanzaron su MTV Unplugged, que además está siendo exhibido en las salas de cine de todo el país.

