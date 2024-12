El impactante cambio de Ignacia Michelson tras someterse a moderno tratamiento estético

17 dic. 2024 - 09:40 hrs.

Desde un tiempo a esta parte, Ignacia Michelson, ha ido compartiendo con sus seguidores diversos tratamientos que se ha realizado para su piel y cuerpo, entre ellos uno bastante peculiar.

Todo esto a causa de que en el pasado tuvo varias intervenciones estéticas que quedaron con errores que se marcan en su piel por lo que empezó a probar el ADN de salmón.

"Comencé desde cero"

En su Instagram la ex modelo y chica reality comenzó que "Me saqué todo y comencé desde cero". La reconocida influencer compartió dos fotos haciendo la comparación entre la época en la que no se hacía el tratamiento y ahora.

"Obvio que estoy usando ADN de salmón (...) en la primera foto vemos a una Nacha con filler mal aplicados, porque me sobrepuse", comentó la ex participante de Resistiré, quien luego agregó: "el salmón hace que tu cara tenga más glow y tu piel se vea mucho más sana".

Además, se ha mostrado varias veces sin maquillaje para mostrarse tal cual es frente a las cámaras y las redes sociales y así mantener atentos a sus seguidores y ser más espontánea.

La ex modelo, Ignacia Michelson, además, ha manifestado en reiteradas ocasiones que en su juventud intervino su cuerpo en demasiadas ocasiones, lo que le generó algunas cosas que se ha ido sacando gracias al ADN de salmón.

