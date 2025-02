'Ma-má': Soledad Onetto recuerda el momento en que su hijo Borja dijo su primera palabra

02 feb. 2025 - 17:45 hrs.

Soledad Onetto compartió un conmovedor mensaje en redes sociales para celebrar el primer cumpleaños de su hijo Borja, reflejando la intensidad de este primer año de maternidad y la profunda conexión que ha desarrollado con él.

La periodista recordó un momento especial en el que su hijo la llamó "Ma-má" por primera vez. "Estabas parado, firme, agarrado a los barrotes (de su cuna); me sonreíste como todos los días y con una certeza demoledora dijiste 'Ma-má'... Nadie lo vio, nadie lo escuchó, salvo yo, que desde ese día lo veo y escucho todos los días", escribió a través de una publicación de Instagram.

En su relato, Onetto reflexionó sobre la transformación que ha significado la maternidad en su vida, enseñándole a redescubrir el asombro en los pequeños detalles. "Me volviste a conectar con la paciencia, con las hojas del jardín y los bichos. Recuperé la capacidad de asombro y de aprendizaje de lo que no se me da fácil", confesó.

@soledadonetto en Instagram

Asimismo, destacó el amor que rodea a su hijo, tanto de su familia como de desconocidos que lo saludan con afecto. "Tú les respondes con amor, con una manito, un cariño, un abrazo, una sonrisa o una mirada profunda… llenas los espacios y multiplicas el amor", expresó con emoción.

El mensaje concluyó con una declaración de amor incondicional. "Sigue así, mi Borjita amado, sigue proyectando lo que eres, una maravillosa personita que está dejando una huella imborrable en este mundo loco. Enamorada de ti, Ma-má", cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @soledadonetto

Todo sobre Entretenimiento