"Un antes y después en mi vida": Maxi Ferres logra importante hito personal al subir a cima del cerro El Plomo

El exchico reality Maxi Ferres alcanzó un gran hito en su vida tras subir al punto visible más alto de Santiago, hablamos del cerro El Plomo.

Emplazado en la zona cordillerana de la capital, el cerro El Plomo tiene una altitud de 5.424 metros por sobre el nivel del mar, siendo toda una experiencia y aventura para aquellos valientes que se atreven a subirlo.

Precisamente, el exparticipante de Doble Tentación, reality de Mega, se armó de ganas y junto a un grupo de personas subió su primera cumbre de El Plomo.

El influencer argentino, en sus historias de Instagram, posteó lo que fue el último punto de descanso antes de llegar a la cima.

Dicho esto, subió una publicación en su feed en que afirmó que no tenía palabras para lo increíble que fue conquistar aquella cima en compañía de su equipo.

"Fueron 3 días de expedición que marcaron un antes y un después en mi vida. Ese 'no puedo' o las dudas que uno mismo se genera se van quedando atrás con cada paso, con cada respiración en el camino hacia la cima. Y cuando llegas, entiendes que eres capaz de mucho más de lo que imaginabas", aseguró.

Bajo este contexto, agradeció a la agencia de viajes que lo ayudó en la organización, así como a los profesionales que trataron los dolores de su cuerpo y lo prepararon de la mejor forma para soportar esta exigente subida.

"Por supuesto, ami familia, a mi hija, a mi novia y a mis amigos. Ustedes son mi mayor motivación, siempre alentándome y preocupándose por mi bienestar", cerró.

Luego respoteó su propia publicación en historias de Instagram y escribió: "Hoy me voy a dormir con el corazón lleno de felicidad y gratitud, agradeciendo a la montaña por todo lo que me enseñó en el ascenso. Este viaje no solo fue físico, también fue un viaje hacia adentro, marcando un antes y un después en mi mente y vida".

