"¿Te casarías?": Camila Andrade habla de sus planes y recuerda los ataques por su romance con Kaminski

El haberse enamorado de Francisco Kaminski le generó una situación compleja a Camila Andrade, y así lo detalló la actriz durante un episodio del programa web de Pamela Díaz, "Sin Editar".

En medio de una reveladora entrevista, Andrade señaló el daño que sintió al ser “atacada” al inico de su relación con el presentador, pero también habló de sus aspiraciones.

Camila Andrade recuerda los ataques que sufrió

“La situación que pasé y que viví el año pasado, fue inevitable que no me afectara. Sería falso de mi parte decir lo contrario, porque no fueron dos personas las que me atacaron, fue muchísima gente", respondió la modelo cuando la “Fiera” le preguntó sobre las cosas más dolorosas que le habían dicho.

"Entonces sí, por supuesto que duele”, confesó la animadora. Ante la insistencia de Pamela de por qué no se defendió cuando correspondía, Andrade mencionó: “Mi situación era tan desfavorable en la historia; cualquier cosa que dijera era súper malo, yo igual aprendí a soltar todo lo que pasó”.

“Yo soy mucho más que eso que estaban hablando personas que nunca he visto en mi vida, entonces por eso también tomé la decisión de encerrarme en el reality, a pesar de lo que significaba ese encierro, que era más heavy”, dijo. “Sin duda fue lo mejor que me pasó en distintos ámbitos, emocional, personal, familiar, laboral”, recalcó.

Camila Andrade responde si se casaría con Kaminski

Aunque a Camila no le gusta practicar lo de imaginarse cómo se ve en algunos años, Pamela logró que hiciera el ejercicio. “Yo soy de las que fluye, pero me gustaría animar, estar consolidada en mi relación de pareja, tener buena salud, trabajar en un canal”, mencionó.

“¿Te casarías?”, preguntó Díaz, a lo que Camila respondió sin dudar: "Me casaría". Luego concluyó: "Nunca me han propuesto matrimonio en mi vida. Kaminski tampoco se casó con su antigua señora, entiendo que fue algo simbólico”, cerró.

