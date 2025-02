"Estoy mejor...": Helhue Sukni actualizó el estado de la operación donde le "sacaron la cara"

11 feb. 2025 - 11:50 hrs.

Hace unas semanas, Helhue Sukni visitó el estudio de Only Fama y reveló que se había realizado una operación en su rostro, con el objetivo de rejuvenecer unos años.

En esa ocasión, la abogada comentó que su doctor le había "sacado la cara y la volvió a poner" y generó el impacto de los presentes.

Posteriormente, mostró las cicatrices recientes que aún tenía de la intervención y reveló que cuando estaba en una reunión por videollamada, en la época de pandemia, se dio cuenta que no le gustaba su rostro y optó por esta cirugía.

¿Cómo va la recuperación de Helhue Sukni?

De ese momento ya ha pasado un mes y medio y Helhue quiso mostrar los avances de la operación, los cuales ya se están notando más.

Mientras se comía un berlín con mermelada, una de sus comidas favoritas de todo el mundo, expresó que la intervención estaba en óptimas condiciones.

"Estoy mejor de mi cara, no me he hecho más masajes, llevo una semana sin masajes, pero mala cue.., lo importante es que no he tomado sol", expresó.

