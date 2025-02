¡El Campeonato Nacional regresa a señal abierta! Descubre cómo verlo y qué partidos se transmitirán por Mega

12 feb. 2025 - 13:40 hrs.

Una excelente noticia para todos los futboleros es que la Liga de Primera Itaú 2025 se puede disfrutar por señal abierta.

Esto es posible gracias a que nuestra segunda señal, Mega 2, transmite un partido a la semana del Campeonato Nacional. El primer encuentro de esta temporada será este viernes 14 de febrero, con el esperado duelo entre Deportes Iquique y Coquimbo Unido.

Mega 2 es una señal abierta y gratuita para todos los televidentes, solo necesitas tener una antena digital para sintonizarlo. Además, si cuentas con un cableoperador, varias compañías incluyen este canal en sus listas.

¿Cómo ver Mega 2? Disfruta el fútbol chileno en nuestra segunda señal Megamedia

Mega 2 transmite cada semana un partido del Torneo Nacional Itaú 2025. Para saber cuál será el próximo encuentro, puedes consultar el Instagram de Mega 2 (@mega2cl) o visitar www.mega.cl/temas/mega-2.

Los partidos son relatados y comentados por nuestros periodistas deportivos: Gustavo Huerta, Rodrigo Sepúlveda, Marcelo González, Fabián Morales, Alejandro Astudillo, Andrea Hernández, Esteban Leal, entre otros.

Este es el paso a paso para ver Mega 2 en tu televisión digital:

Debes tener un televisor con norma de TV digital para poder sintonizar correctamente la señal HD. El televisor requiere la conexión a una antena de TV digital, que se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Al encender la pantalla, accede al menú. Dirígete a "Ajustes" y luego selecciona "Canales y entradas". Elige "Añadir canales digitales", y el televisor automáticamente sintonizará los canales, incluyendo Mega 2.

Recuerda que Mega 2 también está disponible en estos cableoperadores y plataformas de streaming: GTD (839), VTR (736), CLARO (519), DIRECTV (1155), MUNDO TV (520), y en Mega GO, Mundo GO y DirecTV GO.

