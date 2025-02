"Está podrido": En Argentina afirman que Benjamín Vicuña nuevamente estaría molesto con China Suárez

11 feb. 2025 - 16:20 hrs.

El pasado 7 de febrero se festejó el cumpleaños de Magnolia, la hija en común entre Benjamín Vicuña y Eugenia 'China' Suárez.

En esa oportunidad, fue Benjamín Vicuña quien celebró junto a Magnolia, quien estaba cumpliendo 7 años, ya que la 'China' se encontraba en un romántico viaje por Turquía, del cual volvió el mismo día.

La celebración de 'China' Suárez

De esta forma, Suárez decidió celebrar el cumpleaños de su hija durante el sábado 8 de febrero con una enorme fiesta que incluyó un tobogán acuático, una máquina de espuma y una celebración temática inspirada en los personajes de "Distroller".

En este contexto, la actriz compartió varias fotos del cumpleaños de su hija, en las que incluso aparece junto a su nueva pareja, Mauro Icardi, pero omitiendo completamente la presencia de Benjamín Vicuña, quien había asistido junto a su novia, la economista Anita Espasandín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA CHINA (@sangrejaponesa)

Benjamín Vicuña estaría harto de las polémicas de 'China' Suárez

Es por esto que la periodista trasandina Paula Varela comentó en el programa "Intrusos" que la situación habría generado incomodidad y enojo en Vicuña por la alta exposición de su expareja y, por sobretodo, de sus hijos.

"Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos menores, de sus hijos", afirmó la periodista.

Además, durante el mismo programa, la periodista leyó un mensaje de uno de los allegados a Vicuña, quien señala que él "está podrido, no le gusta que metan a los chicos en el medio. Todas las cosas privadas que suceden tiene que quedar en lo privado, no en lo público, por eso él no subió nada en las redes".

"Él no se prestó para los canjes, ni para subir nada de su presencia en este evento para no mezclar a su hija con esto que está viviendo la China", finalizó Paula Varela.

Sin embargo, otra periodista que habló sobre la situación fue Yanina Latorre, quien tiende a mantener actualizados a sus seguidores sobre el denominado "Wandagate", que involucra a China Suárez, Mauro Icardi y la expareja del futbolista, Wanda Nara.

"¿Por qué Benjamín no subió nada del cumple de la hija? ¿Por qué 'La Chaina' cortó la foto de la torta en la que estaba Benjamín?" dijo, compartiendo dos imágenes del momento de soplar las velitas, demostrando que la 'China' había cortado a Vicuña en la foto que subió ella.

"Él fue con la novia pero nadie los mostró, ni ellos subieron nada, ¿raro, no?", continuó Yanina. "La foto la tengo, obvio. ¿Ella la subirá ahora? Como le gusta responder a todo lo que digo", dijo, haciendo alusión a las recientes demandas que había recibido de parte de la actriz.

"¿Será que no se quiso prestar al circo y por eso lo cortaron de la foto?", teorizó la periodista sobre el motivo por el que el actor quedó fuera de las imágenes. "Igual Maurito debería aprender de Vicuña, no está de acuerdo en nada, pero igual fue", finalizó.

Instagram@yanilatorre

Todo sobre Actores Chilenos