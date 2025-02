"Tuve que achicarme": Nano Calderón recuerda la vez que quedó sin dinero por un mal negocio

12 feb. 2025 - 10:00 hrs.

A pesar de los lujos y opulencia de los que se encuentra rodeado Hernán “Nano” Calderón, su vida también ha pasado por fracasos que lo han llevado a la quiebra, los cuales provocan que se sienta afortunado por lo que hoy tiene.

En redes sociales, Nano compartió con sus seguidores la historia de cuando “quedó pato”, por lo que tuvo que aprender a administrar sus bienes de forma eficiente.

La vez que Nano Calderón quedó en la quiebra

En sus historias de Instagram, el hijo de Raquel Argandoña realizó una dinámica en la que una persona le preguntó si se siente afortunado por la vida que tiene, a lo cual respondió: “A veces sí, a veces no”.

Foto: Instagram @nanocalderon97

Posteriormente, contestó con una anécdota a otro usuario que le preguntó si alguna vez ha “quedado pato, sin ni una luca”. “Sí, una vez que se me cayó un negocio, tuve que achicarme”, explicó.

“En ese entonces no había comprado aún, así que entregué donde estaba y arrendé en un lado más piola, hasta que me paré de nuevo. Me tomó de 4 a 5 meses recuperarme bien. Ahora ya aprendí en qué fallé en ese entonces. No me pasa dos veces”, agregó.

Foto: Instagram @nanocalderon97

Todo sobre Influencers