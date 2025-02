La decisión de Emeterio Ureta tras sufrir grave problema de salud: "Me acoplo a la preocupación de Tita"

11 feb. 2025 - 19:00 hrs.

Un tema de salud obligó al empresario Emeterio Ureta, padre de Tita Ureta, a tomar una decisión y a la que tuvo que ceder por petición de su hija.

Ureta dejará su casa, ubicada en un terreno que adquirió hace 40 años en La Dehesa, en donde vive solo desde que Tita se mudó hace seis años.

La decisión de Emeterio Ureta tras grave problema de salud

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Emeterio explicó por qué decidió vivir en el departamento de su hija en Vitacura y poner en venta su enorme casa. Tita, en tanto, se mudará a un nuevo hogar que actualmenta está en remodelación.

"Vivo feliz solo, pero me acoplo a la preocupación de la Tita. Si me viene otro evento, estoy solo, y ella no está cerca", expresó, en referencia al accidente cerebro vacular (ACV) y preinfarto que sufrió tres semanas atrás.

"Me hubiera gustado ser millonario y quedarme viviendo en esa casa hasta el día que me vaya de este mundo", declaró. Además, recordó que esta propiedad está hecha a su gusto: "La empecé a edificar en tiempos en que todavía estaba soltero. Pensaba que si algún día me casaba seguiría viviendo ahí. Y así lo hice”.

Para Emeterio, dejar su hogar no es fácil: allí pasó los "momentos altos y bajos" de su vida y vio crecer a sus hijos, aseguró.

