"Lo extraño demasiado": Vanesa Borghi está a casi 7 mil kilómetros de distancia de su pequeño hijo Teo

11 feb. 2025 - 15:50 hrs.

La agenda de Vanesa Borghi está bastante apretada en Ciudad de México, a donde viajó por trabajo, razón por la que tuvo que separarse de su hijo Teo y dejarlo al cuidado de su padre, a pesar de su preocupación.

La modelo estará en la capital mexicana durante una semana, en la que colaborará con una famosa marca de farmacias para grabar un programa, por lo que esta vez le toca a su pareja Carlos Garcés asumir el cuidado total del niño.

La preocupación de Vanesa Borghi tras separarse de su hijo

En una entrevista con el diario Las Últimas Noticias (LUN), la animadora explicó que tomó la decisión de ir sola a México por los pocos días que estará, y así evitar que su hijo se estrese con el viaje a la capital mexicana, que está casi a siete mil kilómetros de distancia de Santiago.

Foto: Instagram @vanesaborghi

“Lo principal es Teo, y si está cerca de alguno de sus padres, siempre estará bien. Uno quiere lo mejor para su hijo. Le pedí a Carlitos que me envíe fotos y videos de todo, de cómo van sus siestas, si se siente bien, si está comiendo, si sonríe”, dijo la modelo.

Asimismo, indicó que el pequeño no sufre de crisis por separación, por lo que no se entristece por la falta de su madre. “Yo lo extraño demasiado, ya quiero llegar para llenarlo de besos. No dudo que se me ha hecho difícil, pero es bueno saber que con el papá está bien”, añadió.

En este sentido, reveló que Teo se ha portado increíble en todo este tiempo y que, aún cuando sabía que en algún momento lo dejaría en Chile por trabajo, su labor como animadora, “es algo que me gusta y en lo que me puedo desarrollar profesionalmente”.

