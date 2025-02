"Todo se devuelve": Trini Neira realiza fuerte descargo contra seguidores que la critican en redes sociales

11 feb. 2025 - 21:40 hrs.

Trini Neira se aburrió de recibir comentarios negativos de parte de sus seguidores y en su cuenta de Instagram realizó un fuerte descargo.

Todo comenzó cuando la joven subió una serie de videos donde se realizaba tratamientos estéticos y una persona le comentó "¿Y vas a estudiar?".

La influencer no se calló su opinión y respondió duramente: "¿Por qué, me la vas a seguir pagando tú? Voy en tercer año de una carrera universitaria".

El descargo de Trini Neira

A raíz de lo anterior, Trini Neira realizó un descargo sobre las críticas que le llegan: "Y supieran lo que realmente me escriben día a día, que estoy gorda, que estoy flaca, que no estudio, que no sé hablar, que esto, que lo otro. Lo peor es que después se hacen los locos".

"Yo sé que no tengo por qué andar dando explicaciones, pero sean más conscientes de lo que escriben, dicen o hacen en general. A nadie le gusta recibir mala vibra y menos cuando es gratis", agregó enfáticamente.

Luego, la hija de Pamela Díaz contó que ante el reciente cambio de look que se hizo, recibió, en su mayoría, comentarios negativos.

"No se preocupen tanto por la vida ajena y no hagan lo que no les gustaría que les hicieran. Todos tenemos nuestros propios problemas y no es grato lidiar con personas que carecen de cabeza y empatía", expresó.

Finalmente, Trini Neira expresó que pese a ser una figura pública, igualmente no debería recibir hate: "Todo en la vida se devuelve. Gracias a Dios, hago las cosas bien y no paso a llevar a nadie. Sé que estoy expuesta al público, pero eso no les da derecho a malos tratos".

