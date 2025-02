Perla Ilich reveló inédita foto con la que recordó a Cangri a 6 años de su muerte

12 feb. 2025 - 20:40 hrs.

Hoy en día, Perla Ilich tiene una linda familia consolidada, compuesta por su marido Nino Morales y sus tres hijos pequeños, Michelle, Mateo y Carolina.

La mayoría del contenido que la gitana sube a sus redes sociales está relacionado con sus seres queridos, sin embargo, también se da tiempo para recordar a los amigos que hizo gracias al docureality en el que participó hace 13 años.

Algunas de las figuras que participaron en el programa fueron Maickol González, más conocido como Dash, y Sebastián Leiva, conocido como Cangri.

Canal 13

La foto del recuerdo que publicó Perla Ilich

En febrero del año 2019, Sebastián Leiva estuvo desaparecido durante varios días, hasta que lamentablemente fue encontrado muerto en el desierto, junto a otras dos personas.

En esa línea, Perla Ilich publicó una inédita foto donde aparece ella junto a Dash y a Cangri, en la época cuando eran más famosos y realizaban eventos en la playa.

Instagram

En varias ocasiones, la gitana ha declarado el gran cariño que le tenía al joven. "El Seba, el Cangri, la última vez que él llegó a mi casa, lo digo ahora, porque mucha gente me comenta cosas, me arrepiento de algo. De que el día en que él llegó a mi casa no haberlo abrazado más", expresó hace unos años atrás.

Todo sobre Celebridades chilenas