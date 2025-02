"Tengo que tomar más conciencia": Pamela Díaz se refiere por primera vez a la parálisis facial que sufrió

14 feb. 2025 - 11:10 hrs.

Hace unos días, Pamela Díaz sufrió un complejo problema de salud justo cuando estaba animando su programa en vivo y en directo.

Resulta que la comunicadora estaba realizando una mención comercial, cuando se dio cuenta que tenía algunas dificultades para pronunciar ciertas palabras.

En un inicio, ella y los integrantes del panel se tomaron la situación con gracia, sin embargo, cuando se dieron cuenta que podría ser grave, le dieron la importancia necesaria.

Rápidamente, Pamela Díaz se dirigió hasta una clínica capitalina donde le diagnosticaron una parálisis facial leve, producto de un posible cuadro de estrés.

Pamela Díaz se refiere al complejo episodio

A través de sus redes sociales, Pamela Díaz agradeció todo el cariño que recibió de parte de sus seguidores: "Me siento demasiado querida y agradecida de la vida".

"Yo por lo general me tomo las cosas como a la ligera, nunca sentí que estaba enferma ni que me pasó algo, solo más que obviamente se me había bajado un poco el labio. Dije 'ya la cosa no es tan normal que obviamente no pueda hablar bien'", explicó.

Luego recordó cómo fue su paso por la clínica y aclaró que ahora se encontraba en buenas condiciones: "Quiero decir que no se preocupen, que estoy bien, que gracias por la buena onda, sé que es un tema que parece que le ha pasado a mucha gente. Yo no sé si esto es viral o de verdad que es un estrés, yo me siento muy bien, me siento muy contenta, más que todo agradecida por todo el cariño que me han dado".

Finalmente, Pamela Díaz realizó una importante reflexión sobre la carga laboral que lleva: "Por supuesto que tengo que tomar obviamente más conciencia de varias cosas, pero dentro de todo estoy bien, no me gusta mucho exagerar las cosas", concluyó.

