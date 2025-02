La joven Melek de Madre reaparece con un look total black en la premier de nueva película

15 feb. 2025 - 08:00 hrs.

Para muchos, Beren Gokyildiz siempre será la pequeña Melek, de Madre, pero lo cierto es que la niña creció y es una adolescente con una prometedora carrera. Recientemente, fue captada por la prensa de su país en la premier de una nueva película.

La actriz turca de 15 años se dejó ver con una sobria gabardina negra, que ocultaba parte de su look total black, en la gala de la premier del film “El amor es solo un momento” (Ask Sadece Bir An), que se estrena el 14 de febrero.

Beren Gokyildiz se presenta en la gala con outfit total black

En la mayoría de las fotos que circularon tras la premier de la película, Beren Gokyildiz luce una sobria gabardina negra a media pierna, de solapas anchas y mangas rectas, que a simple vista podría parecer un estilo gótico.

Instagram @berengokyildiz_official

Pero lejos de parecerse a Lady Gaga en los Grammy 2025, Malek (Beren Gokyildiz) opta por un estilo más clásico y minimalista, con su cabello suelto al natural y maquillaje no makeup, botas de gamuza con tacón de aguja y punta fina y una coqueta cartera de mano.

Debajo del sobretodo se aprecian sus pantimedias negras traslúcidas y un minivestido en el mismo color. A la actriz le gustan los aros grandes y las cadenas sencillas, como las que usó esa noche de gala.

Instagram @berengokyildiz_official

