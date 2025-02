"Me caía la sangre": Mariele Aereboe relata grave accidente que sufrió en un hotel

14 feb. 2025 - 13:30 hrs.

Lo que era una excelente tarde de verano en Viña del Mar se convirtió en una "película de terror" para Mariel Aereboe, pues sufrió un terrible accidente por el que necesitó una sutura de 12 puntos en la cabeza.

El hecho sucedió durante el mes de enero, en un hotel de la Ciudad Jardín, pero ahora la modelo recuerda la traumática experiencia y revela las acciones legales que tomó contra quienes no le prestaron asistencia médica.

El grave accidente de Mariel Aereboe en un hotel

En una conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), la modelo contó lo sucedido aquella tarde del 19 de enero, cuando una sombrilla se voló e impactó en el lado derecho de su cabeza.

Foto: Instagram @mariel_aereboe

“Una de estas sombrillas, que son gigantes, como de restaurante, se embolsó con el viento, voló y cayó sobre mí. Como tenía los ojos cerrados no tuve tiempo para poner las manos, porque no lo vi venir nunca. Me dio derecho a la cabeza, justo arriba del ojo”, dijo.

En este punto, recordó que una persona levantó la sombrilla y pudo caminar para ser atendida. “Me senté, me vestí, mira lo que uno hace inconsciente. Lo que sí recuerdo es que me tomé la cabeza y sentí un colgajo de piel, y me caía la sangre”, manifestó.

“Llegué al spa arrastrándome y la gente del hotel no sabía qué hacer. Yo me desvanecía, iba y venía. No tenían botiquín, nada de primeros auxilios. No existió ningún protocolo para este tipo de accidentes. No llamaron ni siquiera una ambulancia”, contó.

Sin embargo, explicó que unos minutos después fue llevada en un vehículo de una empresa de traslado a una clínica cercana, donde requirió una sutura de 12 puntos. “Me diagnosticaron un TEC (traumatismo craneoencefálico). En el fondo, tuve que estar 24 horas (internada) porque los golpes en la cabeza son complicados”, detalló Mariel.

Actualmente, la modelo repasa los hechos desde su reposo e indica que iniciará acciones legales contra el hotel, debido a la falta de asistencia médica y por no hacerse responsables con el pago de las facturas médicas.

