"Es mi primera vez": La aventura de Valeria Ortega en Brasil sin su esposo ni hijos

La maternidad es una tarea que nunca termina, tal como lo demuestra Valeria Ortega al pasar tiempo con sus hijos gran parte del día. Pero esta situación cambió hace poco, pues se tomó un descanso al realizar un “viaje solo de chicas”.

La periodista destaca por estar siempre junto a sus hijos Oliver y Sienna, por lo que su esposo Jonathan Lawn decidió ocuparse de los niños por un tiempo, para que así ella pudiese viajar a Brasil sin ellos.

La aventura de Valeria Ortega sin esposo ni hijos

En una conversación con el diario Las Últimas Noticias (LUN), la presentadora de televisión relató cómo fue el plan de viaje y cómo se siente durante la travesía junto a su madre, hermana, concuñada y una amiga por Río de Janeiro.

Foto: Instagram @vale_ortega

“Mis hijos se fueron de vacaciones con su papá y mis suegros a una viña. Después de Río, me junto con ellos en Zapallar. Es mi primera vez sin hijos ni marido. Al comienzo igual me costó cortar el cordón umbilical, pero recién me estoy empezando a desconectar”, confesó.

Asimismo, añadió que ya comienza a relajarse durante el viaje, pues fue su esposo quien la impulsó a realizar esta escapada. “Me dijo que lo necesitaba y creo que es cierto. Yo creo que debo haber estado medio cansada. Y entre Navidad, Año Nuevo y el cumpleaños de Oliver, creo que mi batería estaba agotada”.

Sin embargo, explicó que siempre se mantienen conectados por videollamada, mientras que ella pasea por el bullicio de Río y disfruta de la estadía, a la vez que lleva a sus compañeras por diferentes lugares, pues es su cuarto viaje a la ciudad.

