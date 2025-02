"Estaba con la nueva polola": Raquel Argandoña relata incómodo encuentro con su expareja

14 feb. 2025 - 18:40 hrs.

Sorprendidos quedaron los colegas de Raquel Argandoña luego de una confesión que hizo, relacionada con un encuentro que tuvo con su expareja y su nueva novia.

En ocasiones, la presentadora de televisión ha revelado importantes detalles sobre su vida privada, los cuales suelen sorprender tanto a sus invitados como a sus compañeros debido a lo increíbles que pueden ser.

El incómodo encuentro de Raquel Argandoña con su expareja

Durante una emisión de su programa con José Miguel Viñuela, la exmodelo relató que recientemente se encontró con su ex en un restaurante de Santiago, donde el sujeto cenaba con su nueva pareja.

Foto: Instagram @argandona.raquel

“El otro día me encontré con un ex y no me saludó, con quien llevábamos hartos años. No me saludó, estaba con la nueva polola”, contó Argandoña.

Añadió que ella planeó verse con una amiga para cenar, vio al personaje y este no la saludó. “Yo dije: ‘No me habrá visto’. Pero parece que la polola andaba mal vestida o algo así, me habían dicho que era estupenda y era bien porfiada (de cara)”.

Narró que después llegaron los amigos de quien fue su enamorado, quienes sí la saludaron y se sentaron con ella un rato. “Uno de los amigos me dijo: ‘Normalmente (la polola de su ex) se va a las 7 y nos deja a los hombres para conversar, pero ahora que estás tú, se va a quedar’”.

Foto: Instagram @argandona.raquel

Sin embargo, la empresaria añadió que ella se levantó de la mesa al rato y él siguió sin saludarla, por lo que ahora lo delató en vivo. “Cuando no está con la polola, me llama 10 veces al día para preguntarme cualquier cosa, porque tenemos algo en común”, aseguró.

Todo sobre Raquel Argandoña