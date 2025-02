"Qué suerte tengo de tenerte": Belén Soto reveló el nombre de su misterioso galán

14 feb. 2025 - 20:00 hrs.

Hace un tiempo, Belén Soto contó que estaba nuevamente en pareja, luego de su bullado quiebre matrimonial con Branko Bacovich.

Fue a través de una publicación de Instagram que la actriz reveló la noticia y subió una foto junto a su amor, pero sin revelar nada más.

A las pocas semanas, la escritora le concedió una entrevista a la revista Velvet donde contó un poco más sobre su romance: "Cuando nos conocimos, él me dijo 'no tengo redes sociales, no entiendo tu trabajo'. Ha sido muy lindo conocer y estar con una persona con una perspectiva distinta. Nos admiramos mucho. Él se dedica al mundo business, es empresario".

Belén Soto celebró el amor

Durante esta jornada en la que se celebra el Día de San Valentín, Belén Soto mostró el romántico regalo que le dio su pareja.

"Hoy me despertaron así, llena de amor y con lo que más me gusta", escribió la actriz junto un gran ramo de flores rosadas.

Posteriormente, publicó una serie de fotos del misterioso galán y por fin, reveló un antecedente muy importante sobre él, su nombre: "Qué suerte tengo de tenerte, Daniel".

