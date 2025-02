"Para los que estén preocupados": Mariana Derderián responde a quienes preguntan por su hija debido a su viaje

19 feb. 2025 - 12:40 hrs.

La actriz Mariana Derderián ha ido mostrándose cada vez más en redes sociales, luego de mantenerse alejada tras el incendio en su casa en que falleció su hijo, el pasado 8 de mayo de 2024.

Sin embargo, con el paso de los meses, la comunicadora ha hecho diversos videos y registros donde agradece diariamente el cariño de sus seguidores y también la preocupación por ella. En los últimos días, particularmente, algunos "curiosos" le preguntaron por su hija, ya que Derderián viajó a África.

"Para los que estén preocupados por mi hija..."

Hace dos días, la actriz comunicó a través de su Instagram que iría a África, para conectar y también conocer otras culturas. Desde ese momento, varios comentarios en sus registros fueron preguntando por su pequeña hija, acerca de dónde había quedado durante su viaje.

@mariana.derderian

La respuesta no tardó en llegar y junto a un tierno video siendo abrazada por niños africanos, Mariana Derderián respondió a los comentarios.

"Hola a todos!!! Gracias por el cariño y la buena onda… para los que estén preocupados por mi hija, estas son las 2 semanas de vacaciones que le toca con el papá. A propósito, ¿cómo se dividen el verano los que están separados con hijos? Abrazos y cariños para todos", indicó la comunicadora en el pie del video.

@mariana.derderian

Después de este registro, varias mujeres apoyaron a la actriz. "No entiendo por qué las mamás debemos de dar explicaciones cuando no estamos con nuestros hijos", "los que dicen por qué no está con su hija, creo que sería maravilloso si todos pudiéramos sanar a solas", "como mamá en duelo, entiendo completamente lo que haces", son algunos de los comentarios en su última publicación.

