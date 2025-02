"Aún no me reconcilio bien": Natalia Rodríguez habla sobre su pasado como Arenita y revela doloroso recuerdo

19 feb. 2025 - 14:00 hrs.

La exchica "Yingo", Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita, compartió algunas preguntas que le han enviado sus seguidores a través de la caja de Instagram.

Dentro de ellas, hubo varias sobre la crianza de su pequeña hija, donde explicó algunos detalles de cómo ha ido enseñándole a Luisa a entender el español y el danés, dado que la influencer vive en Dinamarca junto a su pareja. Sin embargo, hubo una pregunta que fue acerca de su pasado como Arenita, ante la que tuvo unba contundente respuesta.

"Arenita hizo lo que pudo"

En medio de las preguntas sobre su hija o el idioma, llegó una que no dejó indiferente a Natalia, ya que se le preguntó por su pasado en el programa juvenil

"Miley (Cyrus) se reconcilió con Hannah (Montana), ¿crees que algún día te puedas reconciliar con Arenita?", fue la pregunta que le realizó un seguidor.

@nataliarenitarodriguez

Si bien, en varias ocasiones la ex "reina de los pokemones" ha evitado entrar en el tema sobre su pasado, esta vez, dejó una respuesta donde evidenció que aún no ha sido capaz de poder cerrar la herida que le provocó e incluso siente vergüenza cuando ve los videos de la época.

"Siempre todo lo que vieron fue real, por eso me da tanto cringe (...) ver videos míos en esos tiempos... aún no me reconcilio bien con Arenita”, comentó el primera instancia, para luego contestar la pregunta sobre su reconciliación con su antigua imagen. "Eso espero, Arenita hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo en ese momento", cerró.

