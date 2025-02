Aseguran que Shakira y Piqué tuvieron una 'discusión muy fuerte' antes de que ella fuera hospitalizada en Perú

19 feb. 2025 - 16:00 hrs.

En Perú se desató la locura luego de que la cantante Shakira cancelara uno de sus conciertos en el país vecino, tras informarle a sus fanáticos que se encontraba con un cuadro de dolor abdominal que la llevó a estar hospitalizada.

A pesar de que esa fue la información oficial de la intérprete, el periodista español Jordi Martín, que ha seguido los pasos de la colombiana junto con su expareja, Gerard Piqué, aseguró que el dolor abdominal no sería la única razón por la que Shakira debió ser estabilizada.

"Tuvo una discusión muy, muy, muy fuerte con Gerard Piqué"

El comunicador habló en exclusiva con el programa peruano "Amor y Fuego", donde comentó que los últimos días han sido muy intensos para la intérprete de "Soltera", ya que habría tenido una pelea con su exmarido a causa de los dos hijos que tienen en común, de los cuales el exfutbolista estaba a cargo mientras ella realiza su gira.

“Una información exclusiva que no se ha dado hasta ahora en ningún sitio en el mundo, porque me enteré hace muy poquito (...) Shakira ha estado unos días un poco nerviosa, que no lo ha pasado bien porque tuvo una discusión muy, muy, muy fuerte con Gerard Piqué hace unos días por el tema de los niños”, comentó.

"Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice (a Shakira): ‘Me tengo que ir a hacer unos compromisos profesionales de la Kings League y de mis compromisos con el Andorra de fútbol y no puedo estar en Miami con los niños. Así que tienes que buscar una solución", agregó el periodista.

Incluso, Martín comentó que Shakira, impactada y molesta por la situación, le respondió a su ex y el le contestó: “Pues llévatelos contigo unos días, al menos a Perú”.

Esto, según el comunicador fue parte de la situación, que llevó a la cantante a colapsar. “Me dicen que no lo llevó bien Shakira, que fue un disgusto muy grande para ella”, concluyó.

