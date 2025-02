"No te mueves...": Flaviana Seeling reveló uno de los sustos que ha pasado en su avanzado embarazo

20 feb. 2025 - 09:30 hrs.

Hoy por hoy, Flaviana Seeling se encuentra esperando a su tercer hijo, fruto de su matrimonio con Orlando Carmona y se ha mostrado muy contenta en redes sociales.

Hace unos días, la integrante de Axé Bahía publicó un emotivo mensaje dedicado al bebé que viene en camino: "Mi pequeño gran amor. Te esperamos con toda la bendición de Dios. Que pronto puedas estar en nuestros brazos, fuerte y sanito bebé amado, con tu papá, Orlando Carmona, no podemos pensar en otra cosa".

Ahora, la bailarina publicó un video donde reveló uno de los sustos que pasó en medio de su gestación: "A veces me asusto que no te mueves y de repente me empiezas a patear".

Flaviana Seeling fue internada en la clínica

El anterior no fue el único problema que tuvo que sortear Flaviana Seeling, pues hace unos meses fue hospitalizada en una clínica, justo la noche de Navidad.

"Han sido días de mucha preocupación, miedo y temor, pero también días de mucha fe , oración y esperanza. Sabemos que Dios es grande y nos aferramos a él con mucho amor y esperanza", escribió en redes sociales.

Afortunadamente, la exchica Mekano estuvo varios días en reposo, tratamiento que le sirvió para recuperar fuerzas y seguir con su dulce espera.

