"Contento y autónomo": Juan Pedro Verdier habla sobre su vida de soltero

21 feb. 2025 - 11:00 hrs.

A inicios de este año Karen Paola y Juan Pedro Verdier anunciaron su separación, luego de más de 20 años de relación, por lo que ahora ambos rehacen su vida desde la soltería.

En una entrevista reciente con Carla Jara, Juan Pedro contó cómo le va en su nueva vida de soltero y reveló algunos de sus hábitos para mantenerse sereno durante esta etapa.

Juan Pedro Verdier habla sobre su vida de soltero

El influencer primero repasó su historia de amor con la cantante. "Siento que nos conocimos sumamente jóvenes y nos fuimos desarrollando de formas distintas. Partimos una relación cuando teníamos 18 años y crecimos por sendas que se encontraron de forma muy armónica y que, por momentos, tenían otros intereses ”, expresó.

Foto: Instagram @juanpedrotv

Jara quiso saber cómo se ha sentido el presentador en esta nueva etapa de su vida, después de un cambio tan drástico. "Contento, autónomo, estoy", contestó.

Explicó además que tuvo que replantear su vida, ya que en el momento que eligió a Karen Paola, su plan era estar con ella para siempre. "Para mí era fundamental ese equipo, el soporte", comentó. "Cuando todo ese equipo se desarma, ¿quién soy? ¿qué estoy haciendo?", continuó diciendo.

Ahora siente la satisfacción de decorar a su gusto: "Me di cuenta ahora que me mudé al departamento solo, nunca había elegido dónde poner un cuadro, o 'la mesa quiero que sea esta', y me parece un proceso lindo e importante para conocerme a mí".

“Desde que me levanto tengo mi rutina armada, los espacios para meditar, para pintar y para escuchar música”, detalló respecto a sus hábitos.

“Me encanta pintar, entonces, armé un espacio ahí para pintar. Ya tengo 22 cuadros hechos. Es una forma ininterrumpida de conectarse con Dios”, enfatizó.

Todo sobre Celebridades chilenas