"Cuando uno comete errores...": Franco Colapinto habla por primera vez de su vínculo con China Suárez

Hace algún tiempo y antes de que Eugenia "China" Suárez confirmara su relación con Mauro Icardi, todos la vinculaban con otro reconocido deportista.

Se trata de Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1, con el que la actriz anduvo paseando por Europa y a los que se les vio bastante juntos en restaurantes, fiestas y eventos, por lo que se especuló sobre un romance entre ambos.

"Cuando uno comete errores, lo importante es aprender de ellos"

En los últimos díasm en el lanzamiento de la temporada 75 de la F1, en Londres, por primera vez el joven piloto se refirió al tema.

“¿Qué te pasa cuando hablan por ahí de un romance tuyo?”, le preguntaron a Colapinto, mientras se mostraban imágenes de él junto a la actriz caminando por Madrid.

El joven de 21 años comentó que el hecho de que criticaran o hablaran de él no le afectó mayormente. “A mí, eso por suerte, no me afectó (...) obviamente que soy muy chico y siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así”, expresó.

Además, habló sobre el impacto que ha tenido el hecho de hacerse conocido tan joven y tan rápidamente: “Cuando crecés tan rápido, y de golpe pasás de ser un pibe normal que tenía 18 años, a que te empieza a conocer la gente, es complicado manejarlo”.

También, dio a entender que la situación junto con China Suárez habría sido un error. “Cuando uno comete errores, lo importante es aprender de ellos. Yo siento que soy un deportista, y obviamente tampoco me gustó que se hable de mi vida privada cuando se tendría que hablar de mi deporte”, concluyó.

