El reclamo de Amaya Forch a hombres que miraron de forma inapropiada a su hija de 19 años: "Viejo patético"

La actriz nacional Amaya Forch pasó un horrible momento en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) mientras paseaba con su hija Julieta.

En concreto, la intérprete denunció a través de redes sociales que dos hombres cercanos a unos 50 años de edad miraron sin tapujos, de forma lasciva, a su hija de 19 años, siendo muy explícitos con sus gestos y forma de actuar.

Recordemos que Julieta es hija de la relación que tuvo Amaya con el periodista español Amaro Gómez-Pablos, de quien se separó en 2013.

La denuncia de Amaya Forch en redes sociales

"Hoy fuimos al MUT con mi hija. Ibamos en la escalera mécanica (ella un poco más adelante que yo) cuando nos cruzamos con dos cincuentones que se dieron vuelta descaradamente a mirarla", dijo en un principio la actriz.

Dicho esto, agregó que "a uno como que se le empezó a caer la baba y puso una cara de califa que no me aguanté, me enyegüecí y grité: '¡Es mi hija, es muy chica, y tú un viejo!'".

Finalmente, en el texto que subió a sus historias de Instagram, la también cantante pidió por la tranquilidad de las jóvenes en las calles.

"Viejo patético joteando a niñas de 19 años, me faltó. Y, ¿cómo se hace para que una joven pueda caminar libre sin que los viejos la miren como si fuese un pedazo de carne a su disposición? ¿Hasta cuándo hay que aguantarlos?", cerró.

