La imagen de Lisandra Silva al renovar su RUT: "No sé por qué no me sorprendió"

11 mar. 2025

En más de una ocasión Lisandra Silva ha demostrado que las “señales del universo” están en todas partes, pues en varias ocasiones ha vivido extrañas coincidencias en momentos del día a día, como cuando le tocó renovar su RUT hace poco.

En los últimos meses la modelo ha afianzado la conexión con su espiritualidad, lo que le ha permitido encontrar sentido a la numerología, tal como le sucedió al realizar un trámite cotidiano.

La extraña coincidencia que vio Lisandra Silva

En su cuenta de Instagram, la influencer publicó una historia donde mostró una cifra en un papel y explicó: “Vine a renovar mi RUT vencido. Después de hora y media de espera me tocó el número 44 ¡No sé por qué no me sorprendió”.

Foto: Instagram @lisandrasilva

En numerología el 44 puede tener diferentes significados, según el contexto de cada persona. Algunos expertos dicen que ver números repetidos son mensajes de los ángeles, destaca Univisón.

