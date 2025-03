Quiere pagar sus deudas: Actriz de Harry Potter anuncia que se une a las plataformas para adultos

11 mar. 2025 - 16:00 hrs.

Una estrella de cine más se une a las plataformas para adultos. La actriz Jessie Cave, que interpretó a Lavender Brown, pareja de Ron Weasley en "Harry Potter y el Misterio del Príncipe", sorprendió a sus seguidores al revelar que abrió una cuenta en OnlyFans.

En sus redes sociales, la artista dio a conocer la noticia y aclaró que su contenido no será sexual y que estará enfocado en un “mercado muy específico”, pues tiene como objetivo pagar sus deudas.

Actriz de Harry Potter se une a las plataformas para adultos

Durante una entrevista, la artista hoy conocida por su larga cabellera rubia reveló que su contenido se centrará en fetiches y que no durará más de un año en la plataforma, ya que su fin es solo alcanzar la estabilidad económica.

Foto: Instagram @jessiecave

“Estoy lanzando una cuenta, pero no una sexual. Es de fetiches. Los fetiches no necesariamente implican algo sexual. ¿Mi meta? Que mi casa sea segura, cubrir gastos y poner el tapiz, construir un nuevo techo, etc.”, detalló.

Señaló que uno de sus objetivos es pagar sus deudas y mejorar su imagen. “¿Mi meta? Salir de mi deuda. Darme valor a mí misma. Probarle a aquellos que me juzgaron que no soy tan dulce. Dedicar tiempo a algo a lo que nunca he invertido: amarme a mí misma”.

Al ingresar en su perfil de OnlyFans se puede leer en la descripción su rol en la saga de Harry Potter y que hará contenido especializado sobre cabello, una idea distinta para generar ingresos en la plataforma, reseña ABC.

Foto: Instagram @jessiecave

