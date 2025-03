Pedro Ruminot responde al enojo de Daniel Valenzuela por chiste en Viña 2025: "Lo utilizan a su beneficio"

11 mar. 2025 - 19:20 hrs.

La presentación de Pedro Ruminot en el Festival de Viña fue uno de los mejores momentos del evento, gracias a los chistes que hicieron reír a miles de personas; sin embargo, también desataron críticas entre celebridades como Daniel Valenzuela.

Hace pocos días, Valenzuela aprovechó su espacio televisivo para hacer un llamado a Ruminot y exigió que se disculpara por el chiste que hizo.

La respuesta de Pedro Ruminot a la queja de Daniel Valenzuela por el chiste en Viña

Durante una entrevista, Luis Slimming le preguntó al comediante sobre la queja de Valenzuela y este respondió: “Cuando uno hace chistes de la gente de la tele, después ellos los utilizan a su beneficio. Lo entiendo, porque es la dinámica y sé cómo funciona”.

Foto: Instagram @alisonmandel

En este sentido, agregó que considera que Valenzuela no habló en serio cuando se quejó del chiste. “No creo que lo haya dicho en serio ni que se haya enojado. Solo vi la noticia, pero Daniel decía al aire: 'Espero que estés viendo esto'. No pasó (no vio el programa), pero cuando sí leí la noticia fue muy fuerte”.

“Siempre en el post Viña habrá gente que va a llamar la atención para que le llegue un poquito (de fama)”, concluyó el humorista para justificarse.

El origen de la discusión se remonta al chiste de Ruminot sobre Felipe Camiroaga, quien falleció en 2011. “¿Por qué te lo llevaste (a Camiroaga), existiendo Karol Dance, el Palomo (Daniel Valenzuela) o yo? Tanto hueo... para elegir, Diosito”, dijo el humorista sobre la Quinta Vergara.

