"Será hermoso": La emotiva reflexión de Pangal Andrade sobre su futura familia y su casa en el Cajón del Maipo

Una gran polémica rodeó al anuncio de que Pangal Andrade y Melina Noto serán padres, pues Raquel Argandoña lo reveló primero en su programa de televisión.

La animadora contó en el espacio que se había enterado que su exyerno iba a tener un hijo junto a su novia y lo contó, sin pensarlo.

Tras lo anterior, ambos futuros papás salieron al paso y expresaron estar molestos porque la comunicadora se había tomado esas atribuciones. Por otro lado, la madre de Kel Calderón visitó el panel de Only Fama y aseguró que Pangal "nunca me dijo que era un secreto".

Las palabras de Pangal Andrade

Ya pasado el escándalo, Pangal Andrade y Melina Noto realizaron una sesión de fotos donde ellos entregaron la noticia y se mostraron muy felices.

En esa línea, el deportista realizó una emotiva reflexión sobre su casa en el Cajón del Maipo: "Ya no me acuerdo cuánto trabajo le hemos metido a esta casita, pero lo único que sé es que aquí va a crecer mi familia y será hermoso. No sé cuándo será el día en que esté lista, pero si algún día la terminaré como soñé".

"No saben lo que he trabajado y lo que me ha costado pero no me arrepiento de nada, ya que aquí están todos mis esfuerzos", agregó finalmente el exchico reality.

