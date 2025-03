"Te encanta tener la razón": Gala Caldirola protagoniza su primer conflicto en reality show español

12 mar. 2025 - 20:00 hrs.

Gala Caldirola se internó en una isla de Honduras como parte en un reality show español de supervivencia. A pocos días del inicio se registró su primera discusión con el diseñador de modas Pelayo Díaz, catalogado como uno de los concursantes más polémicos de la presente edición del espacio.

Tras su paso por España para visitar a su familia a principios de año, Gala regresó a Chile para dejar instalada a su hija Luz Elif. Luego se fue para iniciar la aventura de un nuevo reality, no sin antes celebrar en grande el cumpleaños de su pequeña junto a su exesposo, el futbolista nacional Mauricio Isla.

Gala Caldirola se enfrenta a participante de reality en el extranjero

En un resumen que la propia Gala Caldirola compartió en sus historias de Instagram, se puede ver parte del conflicto que tuvo con Pelayo Díaz, quien la acusó de ser una “bienqueda”, expresión que en España se usa para quienes se preocupan por quedar bien con todos.

Gala se defendió diciendo que tiene consideración con la gente y lo acusó: "Me vas a perdonar, pero te encanta tener siempre la razón". Le recordó además que ella no lo ha tratado mal. “No me vuelvas a decir bienqueda, porque yo de bienqueda no tengo nada”, enfatizó.

“Es tener en cuenta cómo se siente cada persona en cada momento”, explicó Caldirola en medio de la discusión, exponiendo su punto de vista. El conflicto se generó por comentarios sobre una de las participantes de mayor edad, a quien Gala se refirió como “una señora”.

