"Me lo dijo él mismo": Daniella Campos afirma que exesposo de Raquel Argandoña tenía interés en ella

12 mar. 2025 - 21:20 hrs.

Los seguidores de Raquel Argandoña quedaron sorprendidos tras la reciente confesión de Daniella Campos, en la que afirmó que Hernán Calderón, exesposo de la presentadora de televisión, está interesado en ella desde que estaba casado.

Mientras repasaba las últimas discusiones entre los hermanos Kel y Nano Calderón, la exmodelo dejó atónitos a sus compañeros en un programa de Zona Latina luego de asegurar que el famoso abogado le coquetea desde hace mucho tiempo.

El recado de Daniella Campos a Raquel Argandoña

En una conversación donde hablaron de las peleas de los hijos de "La Quintrala" y su ex pareja, Campos decidió desclasificar las muestras de amor que supuestamente le envía Hernán hasta el día de hoy.

Foto: Instagram @hernancalderon

“Oye, Raquel, ¿te cuento algo? Yo creo que debo ser del gusto de tus ex, porque me habla el Lolo Peña, soy amiga de Hernán. Entonces creo que por ahí va la rabia conmigo", dijo en referencia a los anteriores encontronazos entre ambas.

En este punto, aclaró sus intenciones con el abogado: “Me parecía un hombre muy interesante y simpático, pero como amigo y abogado, no como pareja. Yo tengo claridad absoluta que él tenía un interés en mí y me lo dijo él mismo”.

Agregó que Hernán le enviaba flores y la invitaba a comer, y que hoy aún le escribe en secreto para decirle: “Me encantas”. “¡Hasta el día de hoy me lo dice, Raquel! ¡Es verdad!”, declaró.

Foto: Instagram @argandona.raquel

Asimismo, concluyó el comentario al revelar que la última vez que habló con Hernán fue dentro de un baño. “Ese baño está dentro de un canal de televisión. Ese día fue cuando Raquel Argandoña me gritoneó entera. Y a la primera persona que yo llamé ¡fue a tu ex marido, Raquel!”.

