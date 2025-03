Busca un grupo para bailar cueca: Así ha sido el paso de "Noel Goes Crazy" en Chile

15 mar. 2025 - 08:30 hrs.

Desde hace varios días, el famoso tiktoker Noel Robinson, conocido como "Noel Goes Crazy", ha conmocionado a Santiago Centro, San Bernardo y La Pintana por su visita y haber reunido a miles de personas en una plaza.

El creador de contenido nigeriano-alemán llegó al país hace una semana y ha causado furor tras grabar varios videos en varias zonas de la ciudad. Ahora, esa euforia podría aumentar, pues quiere aprender a bailar cueca.

La experiencia de Noel Goes Crazy en Chile

Hace pocas horas, la celebridad de internet apareció en el stand de una plaza frente a miles de personas, quienes se reunieron para tomarse fotos con él y grabar videos.

Foto: Instagram @noel

Asimismo, aprovechó la ocasión para gritar junto al público “¡Chi-chi-chi-le-le-le! ¡Viva Chile!” y recibir un largo aplauso. “Yo amo Chile”, escribió.

Foto: Instagram @noel

Al cabo de un rato compartió un video donde habla en español, y una seguidora le pide en inglés que se quite la camiseta. “Suplicarme que me quite la camisa es una locura. Solo en Chile”.

Foto: Instagram @noel

Unos días antes fue visto mientras bailaba cueca. Tal parece su interés por aprender que recientemente subió una historia en busca de un grupo de baile. “¡Estoy buscando un grupo de baile chileno que pueda bailar cueca conmigo! ¡Envíame un mensaje!”.

Foto: Instagram @noel

