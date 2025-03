"Me siento feliz": Perla Ilich impacta con cambio de look a días de sufrir parálisis facial en Perú

15 mar. 2025 - 18:53 hrs.

En los últimos días, Perla Ilich encendió las alarmas de sus seguidores luego de revelar que sufrió una leve parálisis facial mientras se encontraba de viaje en Perú, lo que llevó a que se realizara una resonancia magnética para descartar cualquier otro tipo de complejidades.

Pese a este difícil momento, quien protagonizara el docureality "Perla, tan real como tú", se mostró positiva, energía y tranquilidad que transmitió a sus fans.

En esa misma línea, la influencer de 33 años decidió dar vuelta la página y cerrar ciclos, adivine como. Sí, renovando su look.

El cambio de look de Perla Ilich

A través de sus historias de Instagram, Perla Ilich mostró el trabajo que le realizó su estilista de confianza, Mauricio Moris.

"Vamos a hacer un cambio de look, porque el otro día que pusieron una foto mía dijeron que tenía la cabeza tipo huevo (...) y ahora va a reconstruir este hermoso cuero cabelludo, el color y todo", contó en uno de los clips.

Instagram @perlailich_

Horas después subió un nuevo video donde se mostró feliz su paso del rubio platinado a un castaño con reflejos.

"Quedé fascinada, me cambió el humor, me cambió todo, me siento feliz. He estado muchos años, muchos meses, con el cabellito rubio, ahora volví al castaño con iluminación", dijo Perla.

Instagram @perlailich_

Fue tal la alegría de la querida gitana, que incluso compartió un reel en su perfil con el cambio de look, el cual fue alabado por sus seguidores. "Te quedó hermoso", "es tu tono ideal", "más bella que nunca", fueron algunos de los mensajes.

Todo sobre Entretenimiento