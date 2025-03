"Me produjo mucha angustia": Cristina Tocco sufre gran decepción al ser ninguneada por su exmánager

18 mar. 2025 - 18:20 hrs.

El nombre de Cristina Tocco volvió a la opinión pública, luego de un incidente televisivo en el que su exmánager, Nicolás Camus, la trató públicamente de manera despectiva y la calificó como un “rostro en decadencia”.

En una reciente entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la actriz argentina rompió el silencio y compartió cómo fue trabajar con Camus y cómo se siente sobre esta polémica.

La gran decepción de Cristina Tocco

“Toda esta situación me produjo mucha angustia, me duele, me hace mal. No tengo cuero de chancho”, confesó Tocco. “En mi carrera siempre he sido bien tratada y respetada", explicó.

Instagram @la_tocco

Según la actriz, ella conoció a Nicolás Camus hace cuatro meses y aceptó trabajar a su lado porque pensó que era alguien que “necesitaba una mano para salir adelante”, indicó en la entrevista.

Sin embargo, el desempeño de su exmánager dejaba mucho que desear porque a él "sólo le importa hacer dinero lo más rápido posible” y no evaluaba las condiciones de trabajo a las que la sometía.

“Llegó a proponerme ir a locales nocturnos para un show semierótico que no hice ni cuando era joven”, fue uno de los incidentes que Cristina Tocco mencionó. “Lo lamento por él, pues no puede hablar de esa forma del producto que él mismo quiere vender”, concluyó.

