Vale Roth pasa su aniversario con malestar y reprocha a su esposo por olvidar la fecha: "Tú no te acordaste"

19 mar. 2025 - 12:50 hrs.

Vale Roth vivió un aniversario de bodas muy diferente al primero, ya que estuvo con malestar durante la mayor parte del día y tuvo un pequeño disgusto con su esposo, Miguel de la Fuente, por olvidar la fecha.

La exgimnasta y su pareja se encuentran en la dulce espera de su segunda hija, Martina, por lo que los sentimientos de Vale están a flor de piel y pueden ocasionar que “odie un poco" a Miguel en ocasiones.

El aniversario de Vale Roth

En sus historias de Instagram, la influencer publicó un video grabado desde el auto, con Miguel al volante, en el que explica qué siente, mientras tiene una discusión entre risas con el odontólogo.

Foto: Instagram @valeroth28

“Tengo una acidez que ustedes no cachan. Desde las tres de la mañana. Es terrible, siento fuego y me quema todo (el esófago)”, declaró en la publicación.

Sin embargo, también aprovechó para reprochar a su marido por olvidar la fecha. “Bueno, por lo menos yo te dije ‘feliz aniversario’ y tú no te acordaste”.

“Le pedí que me colaborara con su paternidad con la Antonia desde las siete de la mañana, pero no hay caso. Y así quiere tener hijos. No vas a discutir hasta que se me pase”, añadió.

Más allá de la breve discusión, Roth luego publicó una historia para conmemorar el enlace con Miguel. "Dos años", escribió junto a unos corazones sobre una fotografía del día de su boda.

Foto: Instagram @valeroth28

Todo sobre Valentina Roth