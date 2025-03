"Partí sirviendo café": La nueva vida en Estados Unidos de recordada actriz de Pituca sin Lucas

19 mar. 2025 - 15:00 hrs.

Pituca sin Lucas marcó un antes y un después en las teleseries de Mega, ya que su rotundo éxito la llevó a instalarse como un elemento icónico dentro de la cultura pop.

En ese sentido, si bien muchos de los actores continuaron en el rubro, hay otros que se alejaron del mundo de la actuación, dando un inesperado giro a sus vidas.

La nueva vida de actriz de Pituca sin Lucas

Ese fue el caso de Andrea Zuckermann, quien en la ficción de 2014 interpretó a Catalina Tagle, una de las amigas de Tichi (Paola Volpato) en la alta sociedad. Sin embargo, actualmente se dedica a hacer stand-up en Estados Unidos.

En conversación con Página 7, la artista reveló las motivaciones tras su nuevo proyecto laboral: "Surge desde la necesidad como actriz y comunicadora de seguir creciendo en mi carrera".

"Yo vengo de una familia esforzada y siempre me gustó mucho aprender, y dije, 'ya inglés'. Y se me dio la oportunidad de hacer unas pegas chicas en Estados Unidos", continuó.

"Partí sirviendo café en oficinas, limpiando baños, como todo el mundo igual que acá en Chile. Para poder estudiar uno tiene que trabajar", relató.

"Me burlo de los gringos"

De esta forma, la actriz sacó adelante sus estudios del idioma, el cual ahora maneja a la perfección. Romper esa barrera linguística le dio la oportunidad de conectar con más personas e incluso agencias.

"Comencé a hacer stand up en inglés, que es distinto en español. Mínimo son 10 años de trabajo, me ha costado harto. Acá vale la pena", señaló posteriormente.

Andrea en Pituca sin Lucas

En ese sentido, Andrea hizo un llamado a las personas a atreverse sin importar su edad, ya que "es una inversión para el resto de tu vida o para abrirle las puertas a tu familia".

Con respecto a su stand up y sus presentaciones, la actriz sostuvo que "me rio, me burlo de los gringos, hablo de lo que he vivido en Estados Unidos. Ahora soy ciudadana americana".

"La gente dice que 'el humor gringo es fome'. No es fome, es diferente, porque es muy divertido, yo me rio con cosas de ellos, que entendiéndolo ahora, lo valoro y lo capto", continuó.

En la misma línea, Andrea también destacó que la recepción del público ha sido muy positiva: "No importando de dónde vengas, les interesa saber. Además, que si te va bien, ellos ganan contigo, hay un interés de por medio, es como doy y me dan".

