"Me duele todo": Emilia Dides atraviesa incómodo momento en pleno trabajo por su estado de salud

19 mar. 2025 - 13:30 hrs.

Emilia Dides está con los ánimos bajos, pues atraviesa una enfermedad que desde hace algunas horas le ha impedido trabajar como de costumbre y que le ha provocado dolores en todo el cuerpo.

A pesar de esta situación, la modelo asiste a sus pautas de trabajo y actualiza a sus seguidores sobre su estado de salud, ya que incluso sintió náuseas repentinas.

Emilia Dides habla de su estado de salud

En sus historias de Instagram, la reina de belleza publicó varios videos de su experiencia. “Holi. He estado muy resfriada y no me acordaba lo desagradable que es esto. Acepto mi realidad, pero me duele todo, tengo tos y estoy insoportable (intentando cambiar el mood con todas mis fuerzas). Hoy tocó grabación y no fallamos por aquí”, detalló.

Foto: Instagram @emiliadides

Al cabo de un rato, subió otro video donde reveló que se sintió mareada y tuvo que acostarse en el suelo. “Mi Ferchi (su amiga) me dijo: ‘Pon los pies arriba mío’. Así que estoy recuperando fuerzas”.

Foto: Instagram @emiliadides

“De verdad que yo nunca me resfrío ni suelo estar como: ‘Ay, ayúdame’. Pero ahora está fuera de control, me duele todo el cuerpo, ayer soñé puras cosas (extrañas), estoy gangosa, no escucho nada. Si me hablan tengo que pedir que me repitan, y encima se me está cayendo el pelo”, expresó en un tercer video.

Sin embargo, la cantante no pierde el optimismo y expresó que se siente "obligada" a mejorar cuanto antes.

Foto: Instagram @emiliadides

