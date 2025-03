"Nadie podrá decir que soy una pelada": Coté López se somete a implante capilar y explica sus motivos

19 mar. 2025 - 18:51 hrs.

Para María José "Coté" López, una de las principales características de su imagen personal es su voluminosa y siempre impecable melena. Es por esta razón que la modelo e influencer se sometió recientemente a un implante capilar.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria anunció que se realizaría este tratamiento para aumentar la densidad de cabello presente en su flequillo y ceja derecha.

El implante capilar de Coté López

“Me pelaron una línea para sacar el pelo que va a ser para adelante y para la ceja”, explicó López en una de sus historias, donde mostró a detalle cómo se hacía el implante capilar.

Instagram @cotelopezm

La modelo se realizó este procedimiento para reponer el cabello que perdió tras dar a luz a su hijo Jesús. “Acá (en la clínica) me explicaron que eso puede volver a los seis meses o puede no volver nunca más, que es lo que me pasó a mí”, destacó.

La influencer también señaló que la extracción de cabello se hizo con cuidado para evitar que se vea cualquier imperfección: “Ellos justamente me dejan el pelo abajo para poder tomar, hacer un moño y que no se vea”.

Instagram @cotelopezm

“Ya no seré pelááá [sic]”, escribió Coté López en otra historia, donde mostró el resultado del implante. “Ahora nunca nadie podrá decir que soy una pelada”, resaltó.

Todo sobre María José López