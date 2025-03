"Me siento muy aliviada": Karla Melo agradece apoyo tras revelar su diagnóstico de cáncer

20 mar. 2025 - 10:10 hrs.

El complicado presente de la querida actriz y cantante Karla Melo, quien reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, se volvió un tema de conversación en el mundo del espectáculo y las redes sociales.

El conmovedor apoyo que recibió Karla fue transversal, y llegó tanto desde el ámbito artístico como de sus seguidores, con todos deseándole una pronta recuperación.

El agradecimiento de Karla Melo

Así, la actriz se hizo presente a través de redes sociales, donde agradeció el apoyo que ha recibido tras haber contado la noticia.

A través de sus historias de Instagram, Karla grabó un video en el que le hizo saber a la gente que recibió todos sus comentarios positivos: "Holi, ¿cómo están? Yo dormí hasta muy tarde, creo que fue por tanta energía positiva que me llegó anoche".

"Les quiero agradecer por todos los mensajes, los WhatsApp, los comentarios en la publicación. Lo sentí y les quise contar", continuó.

"La verdad es que me siento muy aliviada, me siento llenita de energía positiva, de amor. Siento todo lo que me han enviado", aseguró.

Instagram@karla_melo_

Además, destacó que irá informándole a la gente de su proceso "a medida que vaya sintiendo las ganas, la necesidad de hacerlo". Cabe destacar que la actriz informó que ya se encuentra realizándose las quimioterapias correspondientes.

"Esto es muy nuevo para mí, así que gracias por el apoyo. ¡Vamos juntos, juntas! Besitos", cerró.

