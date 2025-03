Brasil vs. Colombia: Disfruta la previa en Mega 2 y el partido en vivo por nuestra señal oficial

20 mar. 2025 - 12:20 hrs.

Este jueves comienza una nueva fecha doble de las Clasificatorias para la Copa del Mundo 2026, y Mega y Mega 2 están listos para llevar a sus televidentes un emocionante partido entre Brasil y Colombia.

El encuentro, que promete ser una verdadera fiesta del fútbol, se transmite en vivo a partir de las 21:30 horas en ambos canales.

Sin embargo, la cobertura especial de Mega 2 comienza antes. A partir de las 21:00 horas, el canal ofrece una previa exclusiva del partido, con toda la información, análisis y los detalles previos a la gran cita deportiva.

El partido entre Brasil y Colombia, que arranca oficialmente a las 21:45 horas, es clave en las aspiraciones de ambos equipos en las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Por su parte, la Selección Chilena, dirigida por Ricardo Gareca, también está luchando por un lugar en la cita internacional tras más de 10 años sin clasificar.

¿Cómo ver la previa y el partido de Brasil vs. Colombia?

El partido está disponible para todos los televidentes de Mega y Mega 2, así como en la plataforma de streaming Mega Go. Para sintonizarlo por televisión abierta, solo basta con acceder al número de canal correspondiente según tu cableoperador.

Si no tienes televisión por cable, también puedes disfrutar del encuentro en vivo a través de Mega Go, donde puedes acceder a una prueba gratuita de 7 días. Solo debes ingresar al sitio web oficial de Mega Go, crear una cuenta y disfrutar del partido desde cualquier dispositivo.

No te pierdas la oportunidad de vivir toda la emoción de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, con la cobertura completa en Mega y Mega 2. ¡Brasil y Colombia se enfrentan en una noche llena de acción!

Todo sobre Eliminatorias 2026