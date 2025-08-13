En ropa interior: La sensual sesión fotográfica de Pamela Díaz junto a Pangal Andrade y Pedro Astorga

13 ag. 2025 - 10:30 hrs.

Pangal Andrade y Pedro Astorga son unas de las figuras masculinas más cotizadas del espectáculo nacional, y es que los primos se han destacado por su fortaleza física, así como por su alma aventurera.

Esto llama la atención de las personas, quienes desean ver a ambos hombres en todas las facetas posibles, incluso las de modelo, espacio que no ocupan tanto como pudieran o quisieran.

Ante esto, Pamela Díaz no desaprovechó la oportunidad y realizó una sensual sesión fotográfica donde aparece acompañada de los dos primos.

Pamela Díaz, Pangal Andrade y Pedro Astorga en sensual sesión

Precisamente, a través de historias de Instagram, la "Fiera" publicó un carrusel de postales, todas en blanco y negro, donde se puede ver a los tres posando en ropa interior, seguramente en una colaboración comercial que pronto será anunciada.

Pamela luce una especie de bikini con animal print en su diseño, bien ajustado y ceñido a su cuerpo.

Mientras que los primos ocupan solo un boxer, también con temática de animal print, al mismo tiempo que mantienen su torso completamente desnudo.

Cabe destacar que Pedro Astorga aprovechó de subir un video de esta grabación, aclarando que se había tratado de "un día distinto".

