Tati Fernández y Oliver Börner dan un gran paso en su vida familiar: Lograron comprar su primera casa

Oliver Börner y Tati Fernández son muy jóvenes, pero ya han logrado consolidar una relación de pareja que se ha mantenido desde hace varios años y que prontamente tendrá uno de sus puntos más altos en un futuro matrimonio.

Y es que antes de llegar a la boda, Tati y Oliver están tomando todos los pasos necesarios para que esto se realice de la mejor forma, al mismo tiempo que siguen dando pasos agigantados en su vida familiar.

Precisamente, los jóvenes sorprendieron a sus seguidores tras revelar que esta semana concretaron la compra de su primer hogar.

Oliver Börner y Tati Fernández compran su primera casa

A través de una publicación en Instagram, que formó parte de una colaboración entre las cuentas de ambos, la pareja anunció este gran paso.

"Hace años soñábamos con este momento, y hoy podemos decir 'Lo logramos'. No fue fácil, pero cada esfuerzo valió la pena", afirmó la pareja, en una publicación donde se les puede ver en el frontis de su nuevo hogar, acompañados de sus mascotas.

En esa línea, Tati y Oliver comentaron que "primero soñamos con un espacio nuestro, y el terreno fue el inicio de ese sueño. Hoy, continuamos ese camino y llegamos a nuestra casa".

"Si tienes un sueño, no dejes de trabajar por él, porque un día te despertarás y estarás viviéndolo. Gracias, de corazón, a toda la gente que siempre nos ha apoyado en este camino", cerró la pareja, recibiendo las felicitaciones y mucho amor de sus seguidores.

