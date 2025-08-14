"Recuperando": Así va la rehabilitación de Leonor Varela tras sufrir grave fractura en un pie

14 ag. 2025 - 10:00 hrs.

La fractura de Leonor Varela causó que la actriz tuviera que modificar por completo sus vacaciones e iniciar de inmediato una rehabilitación.

Precisamente, la actriz chilena, radicada en París, Francia, tuvo que volver a su hogar y comenzar una rehabilitación compleja, ya que sufrió una triple fractura y una fractura total en dos huesos de su pie izquierdo.

Ante esto, Leonor se ha encargado de demostrar en redes sociales cómo son los procesos que está iniciando para recuparar la movilidad en la zona.

Instagram

Leonor Varela muestra cómo va su rehabilitación

En el video que subió a historias de Instagram, se puede ver a Leonor con un conjunto azul con diseños geométricos blancos y con una banda elástica sobre las rodillas.

Es esta banda la que sirve para que Varela pueda tener resistencia en contra al momento de realizar el ejercicio que corresponde, en este caso de estar sobre sus rodillas e intentar levantar la pierna hacia un costado.

En el mismo video escribió: "Recuperando", y agregó un emoji de un brazo musculoso, dando a entender que está dando lo mejor de sí misma para salir adelante.

