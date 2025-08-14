"Será espectacular": Luis Jara y Emilia Dides cantan a dúo y adelantan detalles de la "Noche Romántica"

14 ag. 2025 - 16:45 hrs.

El romanticismo se tomó Meganoticas Alerta este jueves, con la visita de dos grandes artistas nacionales: Luis Jara y Emilia Dides. Los cantantes, junto a Andrés de León, son los encargados de dar vida a la "Noche Romántica", organizada por Radio Romántica por su aniversario número 35.

Rodrigo Sepúlveda fue testigo de la increíble interpretación a dúo del cover de "Tu falta de querer" de Mon Laferte, cargando el estudio de magia y sentimiento.

Dides manifestó que en el show los asistentes podrán disfrutar de "mucho romanticismo" y de una "nueva versión" de ella, puesto que está viviendo procesos románticos en su vida, como su embarazo junto a Sammis Reyes.

Por su parte, Luis Jara no dudó en asegurar que el sábado 23 de agosto será "una noche espectacular" con sus mayores éxitos, al igual que los de Andrés de León.

¿Cómo adquirir las últimas entradas para la "Noche Romántica"?

Las últimas entradas están disponibles en el sitio web de Ticketmaster (clic aquí), donde tienes la posibilidad de seleccionar la localidad que deseas, las cuales son primeras filas, platinium, black, distintos tipos de plateas y silla de ruedas.

Los valores de los tickets van desde los $17.250 hasta los $74.750. Cabe destacar que mayores de dos años deben contar con su entrada.

Recuerda que la "Noche Romántica" se realizará el próximo sábado 23 de agosto, a las 20:30 horas, en el Gran Arena Monticello.

