Fin de semana largo con doble dosis de entretención en Mega: Only Fama y Only Friends de alto impacto

14 ag. 2025 - 18:25 hrs.

Se viene un nuevo fin de semana largo, el cual estará acompañado de la mejor diversión en las pantallas de Mega.

Only Fama tendrá el periodismo de espectáculos y farándula desplegado con los temas más impactantes, mientras que Only Friends, tendrá divertidos invitados que llegarán a jugar, comer y contar sus mejores anécdotas, en su segundo capítulo.

El viernes 15 en la noche del espacio de espectáculos, se contarán detalles sobre la quiebra de una de las empresas del Luis Jiménez, la que lo habría dejado con una importante deuda, previo a su ingreso a un reality show.

También, tendremos en exclusiva el testimonio de una testigo que asegura haber visto el momento de la infidelidad que habría provocado el quiebre entre Andrea Marocchino y Francisca Merino. Además, podrás conocer todas las novedades del "baby boom de los famosos", incluyendo las preguntas que todos se hacen: ¿quién más se podría sumar? ¿es cierto que un destacado futbolista nacional espera su primer hijo?

Lo que se viene en Only Friends

Only Friends por su parte tendrá cuatro invitados que darán mucho de qué hablar: Patricia Maldonado, José Alfredo Fuentes, Javiera Acevedo y Cristián de la Fuente.

Only Friends

El actor vivirá una emocionante entrevista con Fran García-Huidobro, en la que recordarán su pasado como pareja y darán detalles de cómo fueron sus vidas después de su quiebre.

Además, los invitados contestarán preguntas en un juego de cartas que dará pie a hilarantes historias como cuando Maldonado recordó su día de furia en una oficina del Registro Civil.

Recordemos que Only Fama y Only Friends son programas del área de Entretención de Megamedia que cuenta con la dirección ejecutiva de Carlos Valencia ¡No te los puedes perder!