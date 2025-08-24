Julia Fernandes se somete a tratamientos estéticos y muestra los resultados de cómo luce su abdomen

24 ag. 2025 - 12:00 hrs.

Julia Fernandes no oculta los procedimientos a los que somete su rostro y su cuerpo. Desde sus redes, aceptó los cambios que presenta su físico no solo a través de cirugías, sino de los tratamientos estéticos que se practica.

A principios de febrero de 2025, la modelo brasileña respondió a las reiteradas interrogantes de sus fans revelando que "no todo es natural" y que son tres las operaciones que tiene en su cara.

El abdomen plano de Julia Fernandes

Entre lo más reciente, Julia Fernandes mostró un video de su abdomen con una musculatura definida, para así revelar el último procedimiento que se está aplicando.

Foto: Instagram@juliafernandescl

La exchica reality siempre cuida su cuerpo y así lo evidenció, no solo con una rutina de entrenamiento en el gym, sino asistiendo a una estética y haciendo uso de los equipos de última tecnología.

“Mis tratamientos están mostrando resultados”, escribió Julia Fernandes, mientras subía su polera y se miraba en el espejo, poniendo en primer plano su tonificado vientre.

Sin embargo, no dio detalles sobre cuál procedimiento se está realizando. Solo etiquetó a la estética donde asiste.

Foto: Instagram@juliafernandescl

